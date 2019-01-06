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/ Стала известна судьба дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске

Стала известна судьба дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске

Вчера, 5 января, начался демонтаж седьмого и восьмого подъездов.
сегодня в 12:04
  |  Общество
Стала известна судьба уцелевших подъездов в доме по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Как говорится в заявлении официальных источников, со вчера, 5 января, на месте трагедии начался демонтаж седьмого и восьмого подъездов.

Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов. Это будет выполнено. После завершения демонтажа седьмого и восьмого подъездов будет проведена еще одна проверка всех оставшихся подъездов дома. Окончательные решения будут приниматься на основании этой экспертизы. — говорится в заявлении пресс-службы губернатора Челябинской области.

Кроме того, сегодня, 6 января, в доме будут подключены лифты. С 12:00 подключат с 9 по 12 подъезды, до 17:00 — с 1 по 4.

На личный прием к главе Магнитогорска Сергею Бердникову 5 января пришли 11 человек. Всего было зарегистрировано 8 обращений. Отметим, что с 8 января прием пострадавших в трагедии будет осуществляться в кабинетах 100 и 102 администрации Магнитогорска. Сегодня, 6 января и завтра, 7 января, прием граждан продолжится в оперативном штабе в школе № 14.

На данный момент подано 27 заявлений на аренду жилья. В качестве материальной помощи горожанам будет выплачено по 15 тысяч рублей в течение одного квартала.

Также стало известно, что по решению Бориса Дубровского объем региональных выплат пострадавшим в трагедии увеличен до 93 миллионов рублей. Оператором региональных выплат, распоряжение о которых подписал Дмитрий Медведев, выступит правительство Челябинской области.

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