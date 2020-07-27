Ребенок, выпавший из окна в Магнитогорске, все еще находится в больнице

Мальчика лечат в Центре охраны материнства и детства.

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Ребенок, выпавший из окна в минувшую пятницу в Магнитогорске, все еще находится в медицинском учреждении. С травмами он был госпитализирован после того, как упал из окна на седьмом этаже многоквартирного дома. В момент падения пятилетний мальчик находился в комнате со старшими братьями. Его родители были в той же квартире, но в соседней комнате, кроме того, в квартире в это время также был его дед, сообщают средства массовой информации.

«Ребенок продолжает лечение в Центре охраны материнства и детства города Магнитогорска. Выходные прошли спокойно», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, что ребенок выпал из окна 24 июля 2020 года. Малыш пытался выглянуть в окно, не удержался и упал. По сообщениям СМИ, его госпитализировали с сотрясением и ушибом головного мозга, тупой травмой живота, а также ушибами и ссадинами.