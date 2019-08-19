Маленького ребенка достали из воды в Челябинске

Двухлетний мальчик тонул на Первом озере.

17 августа ребенок двух с половиной лет отдыхал на пляже вместе с родителями, но остался без присмотра взрослых. Захлебывающегося мальчика в воде заметили спасатели. Малыш барахтался в 10 метрах от берега. Его вытащили на сушу и передали родителям. Они, по предварительной информации, были пьяны.



«Родители находились в неадекватном состоянии», — рассказали сегодня «Первому областному» в челябинской мэрии.

Помощь врачей ребенку не потребовалась. Его здоровью ничто не угрожает.