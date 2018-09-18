/ «Как на вулкане». О новых подземных толчках сообщили жители Катав-Ивановска

Вибрацию чувствовали несколько раз за сутки.

Жители Катав-Ивановска сообщили о новых подземных толчках, которые они ощутили, находясь в домах. Эту информацию распространили в соцсетях. По словам катав-ивановцев, первые толчки прошли после 10 часов вечера.

В 22:38 опять задрожала посуда. Сначала тихо гудело под диваном, потом вибрация началась. Как на вулкане. — поделились местные жители.

Во второй раз толчки почувствовали примерно в 5:20 утра. Что интересно, жалуются на продолжение сейсмической активности жители нескольких районов города, но в центре или «Шанхае» все тихо. В спецслужбы никто не обращался.

Подобная информация нам не поступала. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Отметим, что нет данных о сейсмической активности также на онлайн-картах землетрясений.

Напомним, землетрясение магнитудой 5.5 баллов прошло на территории Челябинской области 5 сентября. Эпицентром стал Катав-Ивановский район. Было несколько подземных толчков. Ученые назвали их причиной становление горных пород. Кроме того, они успокоили местных жителей, сказав, что те пережили «уникальное для Урала событие».