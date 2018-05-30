/ 20 южноуральцев госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит

На укусы кровососущих пожаловались уже почти 4,5 тысячи человек.

20 человек госпитализировали в Челябинской области с подозрением на клещевой энцефалит. По данным на 25 мая, в регионе с укусами кровососущих в больницы обратились уже 4 тысячи 380 человек, из них 1193 ребенка.

Противоклещевая обработка в области по-прежнему продолжается. В Челябинске первый на очереди Калининский район — там специалисты преступят к работе 4 июня. В список объектов попали пляжи, скверы и зеленые зоны рядом с жилыми домами. На текущий период на Южном Урале обработано 3430,8 га.

Напоминаем, что очень важно при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса и др. в предупреждении клещевых инфекций не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо проводить само- и взаимоосмотры, использовать защитную одежду, однотонную, светлую, на которой легче обнаружить клещей, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно — репеллентные средства. — обратились к южноуральцам специалисты Роспотребнадзора.

В случае укуса клещом необходимо обратиться за медицинской помощью в больницу. Если такой возможности нет, можно удалить насекомое самостоятельно, используя перчатки или пинцет.