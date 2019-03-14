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/ Вакцину от клещевого энцефалита для детей предоставят бесплатно на Южном Урале

Вакцину от клещевого энцефалита для детей предоставят бесплатно на Южном Урале

Малыши в возрасте от 3 до 8 могут поставить прививку от тяжелого заболевания.
сегодня в 17:28
  |  Общество

В Челябинской области скоро начнется вакцинация детей от клещевого энцефалита. Бесплатно поставить вакцину смогут малыши от 3 лет. Первая ставится весной, вторая — через полгода. Еще через год им ставят ревакцинирующую дозу, тем самым завершая первый вакцинальный комплекс.

Если посмотреть динамику с 2016 года, то закупаются вакцины на сумму от 35 миллионов рублей до 51 миллиона. Закупается до 135 тысяч доз вакцин. Мы закупаем вакцины из областного бюджета для того, чтобы обеспечить бесплатной вакцинацией детей дошкольного возраста. С 2018 года получать бесплатные вакцины могут и школьники 1 и 2 классов.— рассказала сайту «Первый областной» начальник отдела профилактики заболеваний Ольга Яворская.

Отметим, что с 2019 года в аптеках будут представлены препараты для вакцинации, производящиеся в России. Челябинская область закупит именно их. Вакцины показали хорошую защищенность от клещевого вирусного энцефалита.

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Комментарии

Наталья Качур
22:20, 14.03.2019
Нам бесплатно ставят дети старше 3 лет
Андрей Камшилов
20:25, 14.03.2019
Бесплатно до 3!!!
Аня Котова
20:03, 14.03.2019
а взрослые чем от детей отличаются?

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