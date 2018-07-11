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/ Заболевание клещевым энцефалитом и боррелиозом подтвердилось у 24 южноуральцев

Заболевание клещевым энцефалитом и боррелиозом подтвердилось у 24 южноуральцев

Опасные болезни диагностировали врачи.
вчера в 19:34
  |  Общество

Укус кровососущих может сказаться на состоянии здоровья как минимум 24 жителей Челябинской области. Так, у десяти человек уже подтвердили клещевой энцефалит, а у 14 диагностировали боррелиоз. Всего в больницы с жалобами на укусы клещей по данным на 6 июля обратились 12 тысяч 499 жителей области, в том числе 3034 ребенка. Еще 112 человек госпитализировали с подозрением на клещевые инфекции.

По состоянию на 29.06.2018 г. привито против клещевого энцефалита 144 646 жителей, в том числе 104 451 ребенок. С целью предупреждения укусов клещей продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 5820,4 га. — сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что организация экскурсий, походов, прогулок за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена. В управлении также напомнили о необходимости соблюдать элементарные правила поведения в природном очаге клещевых инфекций.

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