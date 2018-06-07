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/ От укусов клещей уже пострадали почти шесть тысяч южноуральцев

От укусов клещей уже пострадали почти шесть тысяч южноуральцев

Жителей области госпитализируют с подозрением на энцефалит.
сегодня в 08:04
  |  Происшествия

Количество южноуральцев, пострадавших от укусов клещей, продолжает расти. По данным на 1 июня в медицинские организации Челябинской области уже обратились 5 тысяч 741 человек, в том числе — 1484 ребенка. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 33 человека.

Напоминаем, что очень важно при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса и др. в предупреждении клещевых инфекций не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо проводить само- и взаимоосмотры, использовать защитную одежду, однотонную, светлую, на которой легче обнаружить клещей, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно — репеллентные средства. — сообщили в региональном роспотребнадзоре.

В случае укуса клещом необходимо обратиться за помощью в медицинскую организацию.

Напомним, в Челябинске продолжается процедура обработки территорий от насекомых. Она должна завершиться 9 июня.

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