Специалисты прогнозируют появление поддельных банковских приложений

Мошенники могут попытаться украсть персональные данные.

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В России кредитные организации ожидают наплыва мошенников, создающих фейковые банковские приложения. О том, что именно будут делать мошенники и как обезопасить себя от них, сообщают «Известия».

Мошенники пользуются тем, что в период самоизоляции люди обращаются за услугами банка в онлайн-режиме, часто используя мобильное приложение. Так увеличивается риск скачать приложение-зеркало, которое полностью копирует интерфейс реального банковского приложения.

«Потенциальные жертвы скачивают приложения и вводят данные для идентификации. Сведения перехватывает мошенник и с их помощью может авторизоваться в реальном мобильном банке», — рассказывает изданию управляющий директор Абсолют Банка Олег Кусеров.

Для того, чтобы обезопасить себя от подобных мошеннических схем, необходимо помнить, что скачивать приложения лучше всего из официальных магазинов, таких как Google Play и App Store.