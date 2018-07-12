/ Мощи царской семьи прибыли в Златоуст

Город принял православный автопробег к 100-летию расстрела Романовых

Накануне в Златоуст, где находится храм Серафима Саровского, прибыл православный автопробег, приуроченный к годовщине гибели царской семьи Романовых. Колонна направляется из Магадана в Екатеринбург. Большая часть маршрута уже пройдена. Верующие проносят с собой икону Богородицы, которая раньше принадлежала Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой. Также их сопровождают мощи членов царской семьи.

К 100-летию убийства царской семьи батюшка из Уфы благословил организовать автомобильный крестный ход и дать икону. Пронести ее нужно с Севера на Восток по открытым границам. Россия находится под покровом Богородицы. После убийства царской семьи именно она «взяла» на себя роль защитника России. — рассказал сайту «Первый областной» один из участников автопробега.

Верующие прошли крестным ходом, к ним присоединились местные жители.

Отметим, что крестный ход завершится в Екатеринбурге 17 июля. Там представители автопробега объединятся с шествием по направлению к Ганиной яме — месту расстрела царской семьи в 1918 года. Общая протяженность маршрута составляет 15 тысяч километров.