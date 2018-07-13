/ 11 детей и 39 взрослых эвакуировали из задымленной 16-этажки в Магнитогорске

Последствиями Ч П в фото и видео поделились очевидцы.

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Сегодня, 13 июля, жителей дома на улице Ленина в Магнитогорске эвакуировали. Причиной стало задымление на 4 этаже 16-этажного здания. Пламя возникло около 10 часов утра. Запах гари почувствовали жильцы, они же вызвали пожарных. Дым начал подниматься вверх на несколько этажей.

По прибытии на место установили очаг возгорания, им оказался электрощиток. Из здания эвакуировали 50 человек, из них 11 детей. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Для ликвидации горения на место прибыло несколько подразделений, 9 машин и 32 человека из личного состава.

Пятница 13 — должно было что-то произойти! — нашли оправдание пользователи сети.

Локализовать возгорание удалось к 11 часам утра.

Отметим, что сотрудники МЧС сейчас ищут более прозаичное объяснение произошедшего. В качестве основной причины называют короткое замыкание электрокабеля. Работает специальная комиссия.