«Электроворишку» задержали челябинские полицейские

Он специализировался на кражах из садовых домов.

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В Тракторозаводского района Челябинска завелся «электроворишка». Он пробирался в садовые дома и похищал только электроинструменты. Потерпевшие садоводы не стали терпеть несправедливость и обратились в местный отдел полиции.

История умалчивает, почему именно вор выбрал электроинструменты, но в период с июля по август он забрался на несколько участков, откуда похитил чужое имущество на общую сумму около 26 тысяч рублей.

«Оперуполномоченные отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Челябинску по подозрению в совершении краж из садовых домов на территории Тракторозаводского района задержали ранее судимого мужчину, 1983 года рождения. По заявлениям потерпевших ранее были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

К слову, на момент задержания похищенное имущество злоумышленник уже успел сбыть, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Также сотрудники полиции Челябинска напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность и соблюдать элементарные правила безопасности, принимать необходимые меры для сохранности своего имущества.