Ворованный телефон подарил южноуралец своей супруге

Знала ли женщина об истории подарка — неизвестно.

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В Карталах Челябинской области мужчина подарил своей супруге сотовый телефон. А вскоре после вручения полиция забрала подарок. Оказалось, что гаджет южноуралец своровал.

Всё началось с того, что в местное отделение полиции обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что, когда расплачивался в магазине за покупки, выложил свой сотовый телефон на прилавок. А потом совсем забыл про него и ушёл. Вернувшись за гаджетом буквально спустя несколько минут, южноуралец его уже не обнаружил.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее не судимый 35-летний карталинец. Полицейскими установлено, что подозреваемый, увидев оставленный покупателем на прилавке телефон, не передал его администрации магазина и самостоятельно не стал предпринимать попытки, чтобы разыскать собственника. Вместо этого он скрылся с чужим имуществом, в дальнейшем подарив гаджет супруге»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Карталинцу грозит до двух лет лишения свободы. А пока мужчина находится под подпиской о невыезде.

Похищенный телефон потерпевшему вернули.