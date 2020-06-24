К акции «Звон Победы» присоединился Златоуст

В городе почтили память героев Великой Отечественной войны.

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Златоуст присоединился к акции «Звон Победы». В 12:00 у мемориала павшим в Великой Отечественной войне жители города выпустили голубей в знак памяти к погибшим.



Помимо этого в память героям войны в городе звенели колокола, а проезжающие автомобилисты просигналили в честь героев событий 1941 — 1945 года. Как отметил председатель общественного совета при ОМВД по Златоустовского городского округа Юрий Кубаев так жители города показали, что они помнят о подвигах солдат.

«Это все говорит о том, что мы помним эти замечательные даты. Это подразумевает нашу память к тем событиям, которые уже давно прошли, но мы помним. И сегодня не секрет ни для кого, что в Москве уже стартовал парад посвященный 75-й годовщине, мы таким образом присоединяемся к тем праздникам»,— рассказал «Первому областному» председатель общественного совета при ОМВД по ЗГО Юрий Кубаев.

Отметим, что Златоуст стал не первым городом в Челябинской области, который поддержал «Звон Победы». В акции приняли участие Челябинск и Магнитогорск.

Напомним, сегодня, 24 июня, в Москве прошёл перенесённый из-за коронавируса Парад Победы. Дата была выбрана неслучайно. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы. Его принимал маршал Георгий Жуков, а командовал войсками маршал Константин Рокоссовский.