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/ Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%

Пассажиропоток аэропорта в Челябинске вырос почти на 10%

В 2019 году он должен составить 1,8 миллионов человек.
сегодня в 17:57
  |  Общество

Пассажиропоток челябинского аэропорта вырос за 2018 год на 9,2%, по сравнению с 2017 годом. Его размер превысил 1,6 миллионов человек. Из них 1,3 миллиона человек совершали перелеты на внутренних авиалиниях, а более 300 тысяч человек на международных.

Самыми популярными направлениями внутренних перелетов являются: Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. На международных — Турция, на это направление приходится 70% пассажиропотока.

Безусловным лидером останется Турция. Конкретно — Анталия. Уже сейчас на пиковый летний период количество запрашиваемых рейсов в неделю в 2 раза превышает уровень 17 года. По нашему опыту мы понимаем, что итоговый объем перевозок, пассажиропотока, количества рейсов зависит от спроса со стороны пассажира. Традиционно сохранятся на летний период Тунис, Кипр, Греция. — отмечает коммерческий директор «Челябинского авиапредприятия» Дмитрий Мясников для «Business FM Челябинск».

В 2019 году пассажиропоток рассчитывают увеличить до 1,8 миллионов человек. Для этого будут развиваться новые маршруты и вестись работа по уже известным направлениям.

Также отметим, что челябинский аэровокзал будет обновлен к лету 2020 года. В нем появится новый терминал, четыре телетрапа, комфортные залы ожидания, а также несколько магазинов.

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