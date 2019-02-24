/ Изменили правила посадки в самолет в России

Теперь для этого можно использовать электронные посадочные талоны.

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации о возможности посадки в самолет по электронному посадочному талону, вступил в силу сегодня, 24 февраля. Это решение должно позволить сэкономить время, которое тратит пассажир на регистрацию и получение бумажного талона, а также сократить расходы аэропорта на персонал, поскольку терминалы могут считывать информацию с талона.

Авиакомпании должны уведомлять пассажиров о том, что при онлайн-регистрации они могут получить электронный талон. При необходимости, в аэропорту всегда можно будет распечатать его в терминале или на стойке регистрации.

Как сообщают РИА Новости, аэропорты крупных городов России готовятся к оказанию новой услуги. В некоторых подобная возможность уже реализована.

В Домодедово все выходы на посадку в едином терминале оснащены автоматизированными турникетами (eGate): пассажиры могут самостоятельно пройти в зону предполетного контроля или на посадку. eGate распознает 2D-штрихкод и QR-код как в бумажном, так и в электронном виде. — отмечает сотрудник аэропорта.

Впервые возможность использовать смартфон вместо бумаги в России, была реализована в 2014 году.