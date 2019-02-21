/ Экс-омбудсмена по Челябинской области задержали в Москве

Его подозревают в покушении на мошенничество.

Экс-омбудсмена по правам человека Челябинской области задержали в Москве. Алексей Севастьянов работал там в адвокатском бюро. Юриста подозревают в покушении на мошенничество, причем потерпевшей стороной признается правительство Челябинской области.

В отделе полиции вместе с Севастьяновым находятся два юриста адвокатского бюро, также туда выехал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин. — сообщает ТАСС.

Сейчас Алексей Севастьянов доставлен в Челябинск.