/ Махинации с землей на Увильдах обернулись еще одним задержанием

В Челябинской области возбуждено еще одно уголовное дело.

Бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Илью Пруцких задержали. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество». По данным следствия, в 2008—2009 годах он обманом получил право пользования лесным участком, который относится к категории защитных лесов в районе памятника природы — озера Увильды на территории Аргаяского лесничества.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. Расследование продолжается.