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Махинации с землей на Увильдах обернулись еще одним задержанием

В Челябинской области возбуждено еще одно уголовное дело.
сегодня в 19:50
  |  Общество

Бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Илью Пруцких задержали. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «мошенничество». По данным следствия, в 2008—2009 годах он обманом получил право пользования лесным участком, который относится к категории защитных лесов в районе памятника природы — озера Увильды на территории Аргаяского лесничества.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России. Расследование продолжается.

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