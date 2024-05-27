Экс-директору термального комплекса «Баден‑Баден» вынесли приговор за гибель 11‑летней девочки в джакузи

Сторона защиты намерена обжаловать решение

Сегодня, 27 мая, Еткульский районный суд вынес приговор бывшему директору термального комплекса «Баден-Баден» Елене Аббасовой по делу о гибели 11-летней девочки в джакузи, передает журналист ИА «Первое областное» из зала суда.

«Назначить виновной наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года», — огласил решение судья.

Также виновная должна выплатить компенсацию морального вреда родителям погибшей. Отец девочки был на приговоре, но категорически отказался комментировать для СМИ отношение к приговору.

Самой Елены Аббасовой в зале суда не было. Ее адвокат Виктор Токун заявил, что намерен обжаловать приговор.



«Суд сделал необоснованные выводы, моя подзащитная не имеет отношения к гибели ребенка. Она обычный бригадир, за безопасность не отвечает. Считаю, что этот термальный курорт построен с нарушениями, ответственность должны нести собственники, а не наемные работники», — прокомментировал адвокат.

Напомним, днем 23 февраля 2022 года в бассейне термального курорта в Еткульском районе нашли тело 11-летней девочки. Школьница купалась и ныряла в джакузи. В какой-то момент волосы ребенка засосало в сливное отверстие, ребенок не смог выбраться.