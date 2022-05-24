Термальный комплекс «Баден‑Баден» приостановил работу всех бассейнов после гибели 11‑летней девочки

Заведение откроют только после устранения всех нарушений

Режевской городской суд Свердловской области удовлетворил иск прокурора и потребовал остановить деятельность термального комплекса «Баден-Баден» в Еткульском районе, сообщает прокуратура Челябинской области.

Установлено, что на курорте отсутствовала документация на использование термальных бассейнов, по обследованию технического состояния системы вентиляции в помещениях и по производственному контролю за качеством воды. Лабораторные испытания выявили несоответствие воды требованиям СанПиН в плавательном крытом и в открытых термальных бассейнах № 1 и № 2, в частности по показателю «хлороформ».

Представители термального комплекса вину в административном правонарушении по статье 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений») признали. Работу термальных бассейнов под открытым небом приостановили на 15 суток.

«Прокуратура района направила исковое заявление о возложении на юридическое лицо обязанностей привести нежилое помещение в соответствие требованиям законодательства, поскольку проверкой выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических, пожарных требований, которые нарушают права граждан, создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью», — рассказали в региональной прокуратуре.

Курорт закрыт полностью до устранения нарушений.

Напомним, днем 23 февраля в бассейне термального курорта в Еткульском районе обнаружили тело 11-летней девочки. Школьница купалась и ныряла в джакузи. В какой-то момент волосы ребенка засосало в сливное отверстие, и девочка не смогла выплыть на поверхность. Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть потерпевшего»).