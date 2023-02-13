Экс-директор термального комплекса в Еткульском районе пойдет под суд за гибель 11‑летней девочки в бассейне

Волосы ребенка запутались в сливном отверстии

«Баден-Баден»

«Ненадлежащая квалификация спасателей, являющихся стажерами по гражданскому договору, отсутствие организации их работы, недостаточное их количество в праздничный день при большом скоплении посетителей, а также отсутствие дежурного медицинского персонала не позволило своевременно обнаружить потерпевшую и оказать ей квалифицированную помощь»,

— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.