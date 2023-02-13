Напомним, днем 23 февраля в бассейне термального курорта в Еткульском районе обнаружили тело 11-летней девочки. Школьница купалась и ныряла в джакузи. В какой-то момент волосы ребенка засосало в сливное отверстие и девочка не смогла выплыть на поверхность.
«Ненадлежащая квалификация спасателей, являющихся стажерами по гражданскому договору, отсутствие организации их работы, недостаточное их количество в праздничный день при большом скоплении посетителей, а также отсутствие дежурного медицинского персонала не позволило своевременно обнаружить потерпевшую и оказать ей квалифицированную помощь», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Ранее было установлено, что на курорте отсутствовала документация на использование термальных бассейнов, по обследованию технического состояния системы вентиляции в помещениях и по производственному контролю за качеством воды. Лабораторные испытания выявили несоответствие воды требованиям СанПиН в плавательном крытом и в открытых термальных бассейнах № 1 и № 2, в частности по показателю «хлороформ».
Уголовное дело рассмотрит Еткульский районный суд.