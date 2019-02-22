/ Пропавшая однофамилица путешественника Конюхова найдена в Магнитогорске

Девушку разыскивали две недели.

В Магнитогорске была найдена несовершеннолетняя девушка, которую разыскивали две недели. Однофамилицу известного путешественника Федора Конюхова искали родные и близкие. Еще 7 февраля она ушла из дома и больше не выходила на связь.

Местонахождение семнадцатилетней девушки оставалось неизвестным две недели.

На данный момент местонахождение девушки установлено. Противоправных действий в отношении нее не совершалось. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорску.

Сейчас с девушкой все в порядке, поиск прекращен. О местонахождении пропавшей не было информации ровно две недели.