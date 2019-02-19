/ Чебаркульский пенсионер с потерей памяти во второй раз неожиданно ушел из дома

Мужчина может находиться в любом городе Челябинской области.

69-летнего жителя Чебаркуля разыскивают по всей Челябинской области. Мужчина ушел из дома в начале февраля, не предупредив никого из родных. Исчезновение заметила дочь пенсионера.

Владимир Николаевич Сошин в последний раз выходил на связь с родственниками 4 февраля. Тогда он точно находился в доме по улице Герцена. Где теперь может быть мужчина, никто не знает. Хотя других родственников в области у пенсионера нет, он мог уехать в другой город. Возможность купить билет была: с собой у Владимира Сошина копия паспорта.

На вид мужчине 65−70 лет, худощавого телосложения, рост около 165 сантиметров, волосы седые, отсутствуют передние верхние и нижние зубы, носит зубные протезы. Страдает потерей памяти. Особых примет, шрамов или татуировок, у мужчины нет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Владимир Сошин уже уходил из дома. Год назад его разыскивали по всей области. Отыскали мужчину в Центральном районе Челябинска.

Всех, кто видел Владимира Сошина или знает, где находится мужчина, просят обратиться в дежурную часть МО МВД «Чебаркульский» по телефону: (35 168) 2−25−22, отдел уголовного розыска: (35 168) 9−70−79, 9−70−77 или по телефону «02».