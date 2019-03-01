/ Жителя микрорайона «Парковый» ищут в Челябинске уже полмесяца

Мужчина пропал еще в середине февраля.

В Челябинске ведется поиск мужчины 1982 года рождения, пропавшего 15 февраля 2019 года. Эдуард Юмагуин, проживающий в микрорайоне «Парковый», вышел из дома и по настоящее время его местонахождение остается неизвестным. С середины февраля мужчина не выходит на связь с близкими.

Особые приметы: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, короткие темные волосы, зеленые глаза.

Эдуард был одет в синюю куртку с капюшоном и темную кепку.

Если у вас есть информация о том, где может находиться Эдуард Юмагуин, сообщите ее по телефону: 8−951−455−13−17 или 8−900−095−52−67 — Татьяна.