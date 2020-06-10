Актёр Михаил Ефремов проведёт 2 месяца под домашним арестом

Такую меру пресечения избрал Таганский суд Москвы.

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Под домашний арест отправлен устроивший ДТП со смертельным исходом актёр Михаил Ефремов. К такому решению во вторник, 9 июня, пришёл Таганский суд Москвы. Под домашним арестом артист просидит до 9 августа.



Отмечается, что данную меру для Михаила Ефремова потребовало следствие, поскольку есть вероятность, что актер может повлиять на расследование или скрыться. Суд с этими доводами согласился. Также отмечается, что артист не будет обжаловать меру пресечения.

«Органы следствия располагают достаточными сведениями, указывающими на его причастность к преступлению», — цитирует судью РБК.

Сам Михаил Ефремов признал вину в преступлении. На вопрос журналистов об этом он утвердительно кивнул. Признался актёр и в совершении преступления ещё до заседания во время разговора с полицией. Сторона погибшего водителя, как передают СМИ, не хочет идти на мировую

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет... Хотя бы половину из 12-ти посидит»,— сказал жена погибшего Сергея Захарова в эфире программы «Пусть говорят».

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в понедельник, 8 июня. Актёр, находившийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения пересек две сплошные и на полной скорости врезался в машину доставки на Смоленской площади в Москве. За рулём второго автомобиля был курьер Сергей Захаров, который позже скончался в больнице. По данным телеграм-каналов, в крови актёра экспертиза обнаружила 1,05 мг/л алкоголя или 2.1 промилле, что относится к тяжёлой степени опьянения.

Сейчас в отношении Михаила Ефремова заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» УК РФ. Он может получить до 12 лет лишения свободы.