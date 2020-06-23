Адвокат Михаила Ефремова сообщил, что актёра лишат водительского удостоверения

В то же время Эльман Пашаев опроверг наличие у артиста хронического алкоголизма.

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Михаил Ефремов, по вине которого произошло смертельное ДТП в Москве, будет лишён водительских прав. Об этом сообщил адвокат актёра Эльман Пашаев. При этом артиста не лишат документа на пожизненный срок. Также защитник Михаила Ефремова опроверг информацию о том, что актер страдает хроническим алкоголизмом. Ранее информацию о наличии у артиста заболевания сообщил Mash.



«Он будет лишен прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает. Что касается хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счет громкого дела»,— цитирует Эльмана Пашаева ТАСС.

Также ранее Михаил Ефремов прошёл судебно-психиатрическую экспертизу. Она показала, что артист вменяем. В ходе процедуры актёр признался в употреблении алкоголя и наркотиков.

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова, в котором погиб курьер Сергей Захаров, произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Внедорожник, за рулём которого был актёр на полной скорости врезался в машину погибшего. Сам Михаил Ефремов признал вину, а также сообщил, что готов оказать помощь семье погибшего.