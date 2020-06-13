«Это не кино»: Михаил Ефремов записал видеообращение

Актёр публично извинился перед семьёй погибшего и всеми, «кто верил ему».

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Актёр Михаил Ефремов, виновный в смертельном ДТП в центре Москвы, записал видеообращение к людям. Мужчина попросил прощения у семьи погибшего и пообещал помочь всеми средствами. Видео появилось на YouTube.

«Я не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут и если поймут, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно. мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил»,— сказал актёр.

Ефремов отметил, что непростительно садиться за руль в нетрезвом состоянии. Ведь когда гибнет невинный человек, уже ничего нельзя сделать.

«Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста»,— добавил Михаил Ефремов.

Также актёр добавил, что отмазываться, подключая все свои связи, он не собирается. Ведь смертельную аварию видели не только люди, но и он сам. Но как жить дальше, Ефремов не понимает.

Напомним, жуткая авария произошла 8 июня, в понедельник. Находясь за рулём внедорожника в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов вылетел на полосу встречного движения и врезался в фургон. От полученных травм его водитель Сергей Захаров скончался в больнице спустя несколько часов.

На данный момент актёр находится под домашним арестом. Против него возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».