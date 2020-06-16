Театр «Современник» перестал хранить молчание в связи с ДТП с участием Михаила Ефремова

Коллективный посыл жестко раскритиковал Владимир Соловьев.

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Московский театр «Современник», одним из основателей которого был актер Олег Ефремов — отец Михаила Ефремова, перестал хранить молчание. На официальном было опубликовано заявление в связи со смертельным ДТП, виновником которого стал актер 8 июня 2020 года в Москве.

Коллектив театра отмечает, что их долгое молчание было связано с шоком и попыткой осмыслить произошедшее.

«Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным», — заявили в «Современнике».

Они также попросили всех поклонников творчества театра оставаться великодушными и не впадать в крайность осуждения.

«Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас», — заключили в театре.

Это заявление «Современника» раскритиковал в своем телеграм-канале российский телеведущий Владимир Соловьев.

«Лучше бы они продолжали молчать...», — резко ответил Соловьев.

Напомним, что 8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с движущимся автофургоном. Его водитель — 57-летний Сергей Захаров — позже скончался в больнице от полученных травм. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.