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/ В Челябинске устроили независимую проверку бензина и дизтоплива

В Челябинске устроили независимую проверку бензина и дизтоплива

Владельцы коммерческого транспорта могли принести топливо с любой заправки.
сегодня в 09:00
  |  Общество

Протестировать топливо предложили клиентам АЗС «Газпромнефть» на улице Академика Макеева. Подобные проверки уже прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Кемерово.

Беспристрастная экспертиза специально для предпринимателей, заправляющихся по топливным картам, осуществлялась в мобильной лаборатории «Газпром нефти». Клиенты могли принести на анализ бензин или дизель с любой заправки, оставив ее название в тайне, и тут же получить результаты исследования. В итоговом протоколе испытаний специалисты лаборатории указали более десяти различных параметров, влияющих на качество топлива. Среди них октановое число для бензина и цетановое число для дизтоплива, уровень содержания серы, фракционный состав и другие.

Эксперты лаборатории «Газпром нефти» отмечают, что профессиональное оборудование проходит регулярную калибровку и гарантирует точность исследования, в отличие от несертифицированных бытовых октанометров, ставших популярными в последние годы. Такие приборы для самостоятельной проверки бензина, как правило, имеют большую погрешность и дают нестабильный результат.

Для бизнеса проверка «чистоты» горючего имеет особенно важное значение. Корпоративные автомобили используются гораздо активнее личного транспорта, и от свойств бензина или дизеля при интенсивной нагрузке будет напрямую зависеть ресурс двигателя и основных узлов машины. Вооружившись результатами исследования, предприниматели могут убедиться в качестве топлива, приобретаемого для корпоративного автопарка.

На выставке «Уральский автосалон-2018» в Челябинске компания «Газпромнефть-Корпоративные продажи» устроила виртуальное путешествие, показав все этапы контроля качества нефтепродуктов. Посетителям стенда предлагали надеть специальные очки и своими глазами увидеть путь топлива от нефтеперерабатывающего завода до заправки. Вместе с ведущим VR-фильма, актером Камилем Лариным, зрители попадали сначала на Омский НПЗ, затем осматривали нефтебазу с хранилищами нефтепродуктов емкостью до двух тысяч тонн, ехали в кабине многосекционного бензовоза, а на последнем этапе знакомились с устройством автозаправочной станции.

Особое внимание создатели интерактивного фильма уделили демонстрации непрерывной системы контроля качества топлива «Газпром нефти». На пути к потребителю бензин и дизель проходят серию лабораторных исследований и внезапных проверок. Так на нефтеперерабатывающих заводах действуют лаборатории, где топливо тестируют на соответствие ГОСТу и техническому регламенту Таможенного союза. Следующая проверка происходит на нефтебазе, где состав нефтепродуктов анализируют дважды: перед сливом в резервуары и перед перекачкой в бензовозы. До заправки топливо доставляют в герметичных автоцистернах. При любой попытке вскрыть цистерну в дороге электронные пломбы моментально передадут сигнал с ее координатами в диспетчерский центр компании. GPS- и ГЛОНАСС-трекеры, а также камеры видеонаблюдения помогают непрерывно отслеживать движение каждого бензовоза, фиксируя все незапланированные остановки и отклонения от маршрута. На АЗС топливо снова проходит приемо-сдаточную проверку. Кроме этого, раз в месяц каждую станцию посещает мобильная лаборатория.

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Комментарии

Дмитрий
10:49, 08.06.2018
Очень позновательная статья, только для клиентов Газпром нефти, из неё я узнал что вчера мог проверить свой бензин, но инфы не было
Федор
09:33, 08.06.2018
Зачем засирать интернет никчемной информацией!
Таня
09:23, 08.06.2018
Лажа, а не статься. Неинформационная абсолютно. С таким заголовком люди ждут выводы, а не то как "Газпром старается"...

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