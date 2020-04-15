Дымовые шашки и много шума: трое челябинцев вынесли из салонов гаджеты на миллион рублей

Они «обчистили» несколько торговых точек.

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Троих мужчин, которые ранее неоднократно были судимы, жизнь ничему не научила. Ведь недавно они совершили еще одно преступление — вломились в несколько точек, торгующих мобильной техникой, выкрали оттуда гаджетов на сумму более одного миллиона рублей.

Все это случилось в Челябинске, на Северо-западе и в Ленинском районе. В качестве оружия был применен неустановленный предмет, использовались дымовые шашки, даже было применено насилие в отношении продавца.

В итоге, в ходе проведения всех оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области были установлены личности злоумышленников. Оперативники вместе с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области задержали двух жителей Челябинска 1987 и 1993 годов рождения, а также одного жителя Копейска 1990 года рождения.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 (грабеж) и частью 2 статьи 162 (разбой) УК РФ. Максимальная санкция данных частей статей — наказание в виде лишения свободы на срок до семи и десяти лет соответственно», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

На данный момент двое горе-грабителей помещены в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а еще одному мера пресечения избирается.