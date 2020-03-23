11 краж из квартир совершил челябинец на территории Копейска

Мужчина заходил в квартиры, двери которых были не заперты.

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В Копейске Челябинской области мужчина проникал в чужие квартиры и воровал технику и деньги. Но, совершив серию краж, был всё-таки пойман сотрудниками полиции благодаря заявлению одной из местных жительниц.

Обратившаяся женщина 1973 года рождения рассказала, что из её квартиры пропал ноутбук стоимостью 15 тысяч рублей. При этом никого из посторонних или гостей дома не было. В скором времени полицейские задержали ранее судимого жителя Челябинска 1981 года рождения. И, как оказалось, случай кражи ноутбука был не первым.

Мужчина рассказал, что заходил только в те квартиры, владельцы которых уходя или возвращаясь домой забывали закрыть дверь. Если хозяев не было, украсть что-то было проще простого. Если же все были дома, то задержанный выбирал время: обворовывал квартиры тогда, когда жильцы или спали, или находились на кухне, или смотрели телевизор. При этом выяснилось, что мужчина совершил 11 таких краж, а также один грабёж.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 „кража“ и части 2 статьи 161 УК РФ „грабеж“. Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до шести и семи лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции также напоминают гражданам обязательно закрывать дверь на замок не зависимо от того, находитесь вы дома или нет.