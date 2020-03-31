В Челябинске за кражу 80 тысяч у прохожего будут судить цыганку

Женщина украла деньги у мужчины, предложив погадать.

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В Челябинске перед судом предстанет 32-летняя женщина цыганской национальности. Она обвиняется в краже со значительным ущербом.

В январе этого года предложила погадать мужчине, которого встретила у ТК «Синегорье». Прохожий оказался пьян, достал из кармана сто тысяч рублей и отдал «гадалке». Совершив какие-то манипуляции, она вернула ему 20 тысяч, а остальное забрала себе и скрылась. Заметив пропажу, мужчина вызвал полицию.

«В ходе доставления в отдел полиции с целью избежать уголовной ответственности обвиняемая пыталась незаметно для потерпевшего подложить ему в карман одежды денежные средства в сумме 30 тыс. рублей, однако ее действия были обнаружены», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Потерпевшему вернули 30 тысяч рублей, а также предъявлен гражданский иск на сумму 50 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, женщине грозит до пяти лет лишения свободы.