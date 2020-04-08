Подростка будут судить за кражу 50-киллограмового голубя на Южном Урале

Он устроил погром в сквере.

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В Аше 17-летний местный житель предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении вандализма. В сквере «Аллея Мира» он повредил металлическую скульптуру в виде дерева, на которой была фигура голубя.

«Обвиняемый деформировал указанный элемент, отсоединив от скульптуры, тем самым испортил эстетический вид. Причиненный Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ашинского муниципального района материальный ущерб составил 11288 рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ущерб он возместил, оплатив восстановительные работы. Уголовное дело направлено в суд.