В одном из детсадов Сатки появилось объявление о карантине из-за вирусного менингита

Диагноз пока не подтвердился.

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На Южном Урале, в одном из детских садов города Сатка, появилось объявление о карантине из-за вирусного менингита. Родители, увидев это объявление при входе в помещение одной из групп, забили тревогу, поскольку все дети сейчас посещают детский сад. Сама группа, в которой заболел ребенок, также посещает учреждение.

«У нас карантин, но диагноз "вирусный менингит" не подтвержден, это может быть и кишечная инфекция. Пока мы ждем подтверждения диагноза», — сообщили сайту «Первый областной» в администрации «Центра развития ребенка — детского сада № 48».

Отметим, что на табличке, размещенной в детском саду, было сказано, что карантин продлится с 13 августа по 1 сентября 2019 года.