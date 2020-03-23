Двухлетняя девочка погибла на пожаре в деревне Челябинской области

Во время возгорания вместе с ней в доме были мать и годовалый брат.

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В частном доме в посёлке Зингейка Агаповского района произошёл пожар. Несмотря на сработавшие извещатели, трагедии избежать не удалось.

Возгорание в доме произошло днём 22 марта. Сначала неладное заметила соседка: женщина вместе со своей знакомой попыталась попасть в дом через дверь, но не смогла, поскольку она была заперта. Тогда спасительницы решили разбить окна.

«В условиях высокой температуры и задымленности женщинам удалось вытащить из огненной ловушки мать и ее сына, мальчика 2019 года рождения. Они спали вместе на диване. Спасти двухлетнюю девочку не удалось»,— рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

После помощи соседки к месту ЧП прибыли добровольцы из посёлка Светлогорск, следом за ними появились и сотрудники 67 пожарно-спасательной части. К этому времени пламя успело полностью охватить дом, произошло частичное обрушение кровли. Открытое горение было ликвидировано на площади 48 квадратных метров.

«Поскольку семья состоит на учете в органах социальной защиты, в прошлом году было проведено обучение по правилам пожарной безопасности, а также установлены пожарные извещатели. Но сигнал не разбудил мать, а потому случилась трагедия. По предварительным данным женщина, находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения»,— добавили в ведомстве.

В причинах возгорания разбирается испытательная пожарная лаборатория от Главного управления МЧС России.