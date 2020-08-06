Противотанковые мину уничтожили магнитогорские ОМОНовцы

Снаряды нашли в Карталинском районе.

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Пять противотанковых мин были найдены жителями Сухореченскго сельского поселения в Карталинском районе Челябинской области. Сняряды южноуральцы обнаружили в среду, 5 августа, в районе 13:00.



Мины лежали под землёй на месте бывшей военной точки. Их нашли при раскопках. Опасаясь, что снаряды могут быть боевыми, жители Карталинского района обратились в Росгвардию. На место выехала магнитогорская инженерно-техническая группа ОМОН.

«В результате были обнаружены пять противотанковых мин ТМ — 57 без взрывателя, с взрывчатым веществом весом около 35 килограмм. Кроме этого, при осмотре прилегающей территории минно-розыскная собака Загон обнаружила тротиловую шашку весом 400 грамм, с электродетонатором внутри»,— рассказали сайту «Первый областной» а пресс-службе Росгвардии по региону.

Находка представляла реальную опасность для жизни нашедших боеприпасы, подчеркнули в Росгвардии. В итоге старшим инженером-сапером было принято решение уничтожить снаряды. Это сделали при помощи накладного заряда.