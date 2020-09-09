4,5 кг дикой марихуаны нашли полицейские у жителя Брединского района

Мужчина собирал её возле дома для себя.

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В Челябинской области задержали жителя Брединского района, собиравшего дикорастущую марихуану. 4,5 килограмма наркотика обнаружили у 30-летнего мужчины. Как пояснили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по региону, вещество он хранил для себя.



Так же марихуану, но в меньшем размере нашли у 29-летнего магнитогорца. Мужчина, у которого изъяли 260 граммов наркотика, так же хотел воспользоваться им сам без дальнейшей продажи.

«ОМВД России по Брединскому району задержан ранее не судимый местный житель, 1990 года рождения. При проведении досмотра у мужчины обнаружено и изъято наркотическое средство „Каннабис“ (марихуана) общей массой около 4,5 килограммов. Как пояснил задержанный, дикорастущую коноплю он собрал возле дома для последующего личного потребления. Аналогичное наркотическое средство растительного происхождения массой более 260 граммов изъяли у ранее судимого 29-летнего местного жителя»,— пояснили «Первому областному» в ГУ МВД России по Челябинской области.

По обоим фактам полицейские возбудили уголовные дела по части 2 статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ. Максимальный срок по данной статье составляет до 10 лет лишения свободы. Сейчас оба мужчины находятся под подпиской о невыезде.