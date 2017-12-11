/ Двух водителей увезли в больницу после столкновения под Юрюзанью семи фур

ГИБДД и МЧС устраняют последствия аварии.

Работа по устранению последствий ДТП продолжается под Юрюзанью. В полдень на трассе М-5 в этом районе столкнулись сразу 7 грузовых автомобилей. Предварительно, две машины стали участниками лобового удара, остальные бились уже по касательной. В результате пострадали два автомобилиста.

Основные усилия направлены на первоочередное оказание помощи пострадавшим водителям. В Катав-Ивановскую больницу на осмотр были направлены 2 человека. Также идет освобождение проезжей части от поврежденных автомобилей. Погибших в результате ДТП нет. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте также работают сотрудники ГИБДД. Сейчас они устанавливают причины и обстоятельства массового ДТП.



Движение на участке дороги, включающем 1642 километр автодороги «Москва-Челябинск», затруднено.



Напомним, семь большегрузов столкнулись под Юрюзанью 11 декабря. Предположительно, виновник ДТП не смог затормозить на затяжном спуске из-за отказа тормозной системы. Дорога, по предварительному заключению, была сухая и чистая.