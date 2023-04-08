Тело четвертого провалившегося под лед рыбака достали со дна озера в Челябинской области

Мужчина провалился под лед со своими товарищами вечером 6 апреля

В Кунашакском районе Челябинской области со дна озера Комкуль подняли тело четвертого рыбака, поиски которого продолжались с вечера 6 апреля. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Вчера тело последнего человека поднято с глубины 2 метра водолазной группой специализированной пожарно-спасательной части МЧС Челябинской области»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло около 17:00 в минувший четверг. Спасателям поступило сообщение, что на озере Комкуль под лед провалились четыре человека. Двое сразу же пропали из поля зрения. Спасателям удалось достать тела трех погибших. Поиски четвертого продолжались еще почти сутки.