Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на гибель четверых рыбаков на озере Комкуль в Кунашакском районе. Глава региона поручил местным главам и экстренным службам усилить разъяснительную работу с любителями подледного лова, а также обратился к последним с призывом не рисковать зря. Сообщение опубликовано в телеграм-канале губернатора.
«Поручил главам и спасательным службам срочно усилить работу. Вести разъяснительную работу с людьми, предупреждать об опасности», — написал губернатор.
Алексей Текслер подчеркнул, что весна в этом году ранняя, но многие рыбаки продолжают выходить на тонкий лед, пренебрегая собственной безопасностью. Как итог — сразу несколько происшествий с печальным финалом. Глава региона попросил земляков не подвергать себя риску.
«Сезон закончился, на лед выходить опасно для жизни. Вас ждут дома и любят. Впереди выходные. Будьте осторожны», — добавил губернатор.