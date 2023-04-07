Алексей Текслер поручил усилить профилактику после гибели рыбаков на озере Комкуль

Выходить на лед стало смертельно опасно

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отреагировал на гибель четверых рыбаков на озере Комкуль в Кунашакском районе. Глава региона поручил местным главам и экстренным службам усилить разъяснительную работу с любителями подледного лова, а также обратился к последним с призывом не рисковать зря. Сообщение опубликовано в телеграм-канале губернатора.

«Поручил главам и спасательным службам срочно усилить работу. Вести разъяснительную работу с людьми, предупреждать об опасности», — написал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что весна в этом году ранняя, но многие рыбаки продолжают выходить на тонкий лед, пренебрегая собственной безопасностью. Как итог — сразу несколько происшествий с печальным финалом. Глава региона попросил земляков не подвергать себя риску.

«Сезон закончился, на лед выходить опасно для жизни. Вас ждут дома и любят. Впереди выходные. Будьте осторожны», — добавил губернатор.