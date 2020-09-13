Сосед украл велосипед у ребёнка в Южноуральске

Мама пострадавшего обратилась в полицию.

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В Южноуральске Челябинской области неизвестный похитил у ребёнка велосипед. С заявлением о пропаже в местный отдел полиции обратилась мама пострадавшего, 45-летняя местная жительница.

Женщина пояснила, что её несовершеннолетний сын оставил велосипед, пристёгнутый защитным тросом, на лестничной площадке. А когда утром вышел из квартиры, то не обнаружил своего «железного коня». Ущерб женщина оценила в 10 тысяч рублей.

«В ходе оперативно—розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый сосед потерпевшего, неработающий мужчина 1978 года рождения. Полицейскими установлено, что подозреваемый в вечернее время в состоянии алкогольного опьянения вышел из своей квартиры, увидел велосипед, повредил защитный трос и похитил его. Имущество подозреваемый хранил в своей квартире»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет.

Велосипед изъят у мужчины и возвращён ребёнку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.