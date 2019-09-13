Двух пенсионеров на пешеходном переходе в Челябинске сбил автомобиль

Пожилой мужчина скончался на месте происшествия.

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В Челябинске, недалеко от садового товарищества «Мичуринец», легковой автомобиль сбил двух пешеходов. Два пенсионера переходили дорогу по пешеходному переходу, когда перед ними появилась легковая машина. В результате аварии скончался пожилой мужчина.

«В 10:30 на 2 километре автодороги "Северные Шершни" водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем "BMW 316″, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина 1941 года скончался на месте происшествия», — сообщили сайту «Первый областной» в управлении ГИБДД России по Челябинской области.

Второго пешехода, женщину 1937 года рождения, госпитализировали с травмами.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности аварии.