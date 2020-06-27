Челябинка организовала приют для бездомных людей

Корреспондент ОТВ узнала, почему женщина решила помогать людям, оставшимся без крова.

Послушать 00:00

В Челябинске местная жительница организовала приют для бездомных людей. Сняла домик, организовала двухразовое питание, помогает восстанавливать документы. Корреспондент медиахолдинга ОТВ встретилась с хозяйкой приюта Валентиной Гулицыной и узнала, что движет женщиной.

«Я сама из неблагополучной семьи. Отчим был алкоголиком, издевался постоянно, поэтому пришлось жить на улице. Я это запомнила на всю жизнь, ведь бездомные — это не все алкоголики, наркоманы, нет. Это люди, которым нужно дать возможность вернуться к нормальной жизни. Им нужна помощь, у меня сострадание к ним»,— рассказывает Валентина.

Планы у челябинки грандиозные: уже сейчас она вместе с неравнодушными строит курятник, планирует выращивать хозяйство. По дому ей помогают подопечные: один рубит дрова, поскольку отопление в доме печное, другая, бывшая подопечная, на благотворительных началах помогает с готовкой еды.

«К плите никого не подпускаем, решили соблюсти технику безопасности, мало ли что. У нас есть повар, имеется санитарная книжка, готовит всегда в перчатках. Я ей когда-то помогла с садиком, с вещами, она сейчас на ногах уже стоит»,— рассказывает Валентина.

На какие средства женщина снимает и содержит помещение? Много ли бездомных приходит к ней в приют? Что дальше планирует делать Валентина? Ответы на эти и другие вопросы прозвучат сегодня, 27 июня, в программе «Итоги. Время новостей» в 21:30 на ОТВ.