«Я им там не нужен»: доктор Женя рассказал о бездомном, который не обратился за помощью после нападения

Мужчину пыталась скинуть с моста группа подростков.

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Совсем недавно жителей Челябинска ужаснула новость о том, как двух бездомных подожгли близ «Теплотеха». Один мужчина скончался, второй получил серьезные повреждения и был госпитализирован.

О том, что люди, живущие на улице часто попадают в беду, Евгений Косовских знает не понаслышке. Проект «Другая медицина», который создал доктор Женя, как его называют бездомные, оказывает помощь таким людям. За время его существования у Евгения накопилось много страшных историй о том, как люди бывают жестоки с другими людьми.

«Несколько дней назад трое молодых людей, возраст около 20 лет, напали на Александра у Ленинградского моста. Брызнули в глаза из газового баллончика, отобрали рюкзак с вещами, опасной бритвой подрезали правую голень и пытались скинуть с моста в реку. Дело было в светлое время суток, кто-то окликнул нападавших, и те, оставив бездомного на мостовой, скрылись. Александр отказался от скорой помощи, которую хотели вызвать неравнодушные прохожие и, хромая, побрел в место своего ночлега, где сам себе и перевязал рану. В полицию и в больницу Александр обращаться не стал: „Я им там не нужен“. Позже уже попал в центр „Вернись к жизни“ и к нам на перевязку», — рассказывает сайту «Первый областной» доктор Женя.

Еще одного пожилого мужчину без определенного места жительства также подожгли прохожие. Горящий предмет попал на штаны из легко плавящегося материала, в результате чего мужчина получил серьезные ожоги. Поскольку у бездомных нет возможности менять одежду на чистую и принимать душ, ранам намного сложнее зажить, зачастую они воспаляются и появляются осложнения.

«Я поговорил с уполномоченным по правам человека в Челябинской области Юлией Сударенко о том, какие происходят случаи. Она сказала, что возьмет на контроль эти ситуации. Она всегда нам помогает, как и Маргарита Павлова, которая курирует проект о так называемой „Уличной медицине“ в Совфеде. Кроме того, она сама приезжает на выезды или помогает нам с продуктовыми наборами для бездомных», — прокомментировал ситуацию для сайта «Первый областной» доктор Женя.

Напомним, что проект «Другая медицина» оказывает медицинскую помощь людям, которые живут на улице. Волонтеры собирают необходимые медикаменты и продуктовые наборы, выезжают и осматривают бездомных. Многим требуются перевязки, лекарства от простуды, обезболивающее, но главное, чего не хватает этим людям — человеческого отношения, именно поэтому они так тянутся к доктору Жене и его команде.