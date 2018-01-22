/ Два человека сгорели после алковечеринки в Сосновском районе

Следователями организована доследственная проверка.

В субботу, 20 января, в одном из домов в районе станции Смолино произошел пожар, унесший жизни двоих человек. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области организована доследственная проверка. Как удалось установить предварительно, мужчина и женщина находились под воздействием алкоголя.

В вечернее время 20 января 2018 года в одном из домов станции Смолино Сосновского района произошел пожар, в ходе тушения которого сотрудниками МЧС обнаружены тела мужчины и женщины. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе распития спиртного. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что следователями по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

