/ «Подобрал ключи и проник в квартиру». Бывший полицейский ограбил челябинца

Экс-полицейскому грозит до шести лет тюрьмы.

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции ОВД «Калининский». Мужчина подозревается в совершении преступления по статье «Кража». Как рассказали сайту «Первый областной» в СК, подозреваемый, в конце этого лета, незаконно проник в квартиру и украл вещи на сумму 55 тысяч рублей.

По версии следствия, в утреннее время 24 августа 2018 года подозреваемый путем подбора ключа открыл дверь и проник в квартиру местного жителя, из которой похитил денежные средства и личные вещи потерпевшего на сумму более 55 000 рублей. Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. — рассказали сайту «Первый областной» в Следственном комитете России по Челябинской области.

Напомним, ранее, сайту «Первый областной» из собственных источников стало известно о том, что сотрудник отдела полиции «Калининский» УМВД Челябинска подозревается в совершении квартирной кражи. Отметим, что сейчас подозреваемый задержан.