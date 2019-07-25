Двое жителей Челябинской области погибли в выгребной яме

Инцидент произошел в поселке Каменная речка.

Вчера, 24 июля, в Троицком районе Челябинской области были обнаружены тела двух мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Неприятный сюрприз обнаружили на территории одного из частных домов в поселке Каменная речка. В выгребной яме были найдены тела двух местных жителей. После предварительного осмотра сотрудники органов не увидели признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти.

«По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины получили смертельное отравление тяжелыми газами при выполнении работ по очистке выгребной ямы после откачки воды», — заявили в пресс-службе СК по Челябинской области.

В настоящее время следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Следите за обновлениями на нашем сайте.