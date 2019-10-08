«Пахло алкоголем, а в машине валялись бутылки»: смертельное ДТП произошло в Сосновском районе

«Ниссан Альмера» вылетел в кювет и перевернулся.

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Смертельное ДТП произошло днем 7 октября на территории Сосновского района. Автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 63-летнего мужчины слетел с дороги и опрокинулся в кювет. В результате аварии на месте от полученных травм скончался 66-летний мужчина, находившийся в иномарке. Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали.

«По предварительной информации установлено, что все мужчины до момента происшествия употребляли алкоголь, в салоне автомобиля находились бутылки со спиртным, присутствовал характерный запах алкоголя. В медицинском учреждении при первичном осмотре и установлении диагнозов медицинским работником предварительно было установлено состояние алкогольного опьянения у всех пострадавших», — сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении водителя проводится медицинская экспертиза, по результатам которой будут сделаны окончательные выводы о состоянии его опьянения.