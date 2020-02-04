Сгорело всё: хоккеисты в Уйском районе остались без формы из-за пожара

У детей теперь нет возможности заниматься любимым видом спорта.

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Пожар в Беловском сельском поселении Челябинской области лишил местных мальчишек возможности играть в хоккей. В неприметной хозяйственной постройке, которая сгорела дотла, лежала их спортивная форма, а также весь необходимый инвентарь.

Заниматься мальчишки начали три года назад. Тогда в поселении по инициативе жителей установили старый корт, который был демонтирован в Уйском. Площадку привели в порядок, лёд там заливают сами ребята вместе с инструктором. В поселение съезжаются и дети из соседних деревень, ведь во всём районе кортов — по пальцам пересчитать.

«Как только поставили тут корт, я начал играть. Играл за защитника, команда наша называется "Торнадо". На хоккее можно пообщаться, приходить сюда, кто-то катается, кто-то играет. Нам устраивали соревнования, купили медали, устроили чаепитие», — делится эмоциями игрок местной команды Иван Ярин.

Но всё изменил пожар: загорелся склад, где хранилась вся спортивная форма.

«25 числа это произошло. Случилось короткое замыкание, как мы думаем, но сейчас идёт следствие, в этом разбираются специалисты. Там хранилась детская хоккейная форма, коньки, клюшки. Мы здесь оставляли всё, потому что тяжело носить. Когда начался пожар, мы не смогли открыть будку до приезда пожарных, оттуда шел дым. Они зашли с баллонами, но там все уже сгорело», — рассказал сайту «Первый областной» спортивный инструктор Андрей Деркач.

Пламя испортило и многочисленный индивидуальный спортинвентарь детей, которые они выигрывали на соревнованиях.

«Мы работаем в тесном контакте со спортинструктором. Я и сама работаю с ребятами, езжу на спартакиады, на соревнования. Если они приходят с заявками о том, что им что-то нужно, мы направляем средства, ежегодно распределяем на их нужды бюджет. Если бывают снежные заносы, выделяем трактор. Ребята сами приходят и чистят каток. Помогаем им чем можем, работаем с администрацией района, с главой. Нам в 18 году были выделены средства на форму, мы купили форму», — комментирует для сайта «Первый областной» глава администрации Беловского сельского поселения Райхана Кутузова.

Как отмечает Райхана Кутузова, глава Уйского района, узнав об испорченной форме, пообещал помочь и не оставлять ребят без инвентаря.