4 пожара произошло в Чебаркульском районе за выходные

В большинстве случаев причиной становилось неосторожное обращение с огнём.

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Сразу несколько пожаров произошло в Чебаркуле в минувшие выходные. Сотрудники 5 пожарно-спасательного отряда противопожарной службы от ГУ МЧС России по Челябинской области трудились, не покладая рук. Есть ли пострадавшие и какой ущерб огонь причинил зданиям, рассказали в пресс-службе ведомства.

В пятницу, 31 января, в Чебаркуле в разное время произошло сразу два пожара. Днём спасатели выезжали на вызов о возгорании в металлическом сарае, расположенном на улице Ленина. Ликвидировать огонь отправились 2 боевых расчёта. Люди не пострадали, а вот в постройке остались повреждёнными перекрытия и кровля. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.

Второй раз пожарные выезжали на вызов в садовое товарищество «Металлург-2» поздним вечером. В этот раз пламя полыхало в деревянной бане.

«В результате пожара повреждены пол и личные вещи. Пострадавших нет. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания от дымовой трубы. На месте происшествия работали 2 пожарные автоцистерны»,— сообщили в МЧС.

Вечером 1 февраля, в субботу, пожарные выезжали на вызов о возгорании мусора в районе карьера на объездной дороге. Причина, как и в большинстве случаев, — неосторожное обращение с огнём. А утром 2 февраля на территории частного дома в посёлке Бишкиль загорелась двухэтажная деревянная баня.

«Огонь стремительно распространялся по расположенным рядом деревянным конструкциям. К месту происшествия были направлены 3 единицы пожарной техники. В результате возгорания частично уничтожены и повреждены забор, баня, дом, дровник. Пострадавших нет»,— добавили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Сотрудники МЧС призывают жителей быть внимательными и помнить, что огонь — это не игрушка, а потому и обращаться с ним надо с умом.